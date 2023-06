Pd | Schlein | ' cifra del partito sia pluralità | non limite ma elemento di forza'

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Su questi temi abbiamo la possibilità di cogliere e valorizzare le nostre differenze e la. Sono convinta che questa debba essere ladel, guai ad andare verso una personalizzazione. Non dobbiamo perdere gli elementi di, ma attenzione a essere capaci di non farli emergere come limiti o debolezze ma come elementi di. Su lavoro, sanità, scuola, Pnnr e autonomia differenziata siamo compatti e uniti e come tali dobbiamo chiedere di mobilitarsi al Paese". Lo ha detto Ellynel suo intervento al seminario sul Pd a Bologna 'Ritorno al futuro'.

Roma, 17 giu (Adnkronos) – "Su questi temi abbiamo la possibilità di cogliere e valorizzare le nostre differenze e la pluralità. Sono convinta che questa debba essere la cifra del partito, guai ad and ...