Pd e Cinque Stelle | ritorno di fiamma Con la benedizione di Grillo 

(Di sabato 17 giugno 2023) In piazza Conte e Schlein sicuri: “Uniamo le battaglie”. Il comico pentastellato lancia le brigate di cittadinanza Pd e Movimentotornano a flirtare. Con Beppe Grillo a “tenere il mocciolo”. In piazza a Roma sabato ecco l’abbraccio tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, che segna con ogni probabilità l’inizio di un nuovo dialogo. L'articolo proviene da Il Difforme.

Quanto ha dichiarato alla fine della manifestazione indetta dal Movimentoè riprovevole e spero che tutte le forze politiche prendano le doverose distanze'. Il vicepresidente della ...Elly Schlein alla manifestazione contro il precariato di Giuseppe Conte Elly Schlein scende in piazza con i, seppure per un breve saluto in apertura del corteo. La scelta è maturata nella serata di ieri, dopo la telefonata fatta da Giuseppe Conte a Schlein e durante la quale, stando a quanto ...Come se il Pd avesse voluto schierarsi senza appello con la parte più militante della magistratura e naturalmente con i. Così facendo, al Nazareno accettano la lacerazione con un ...

Roma, manifestazione del M5S contro la precarietà: presenti anche Schlein e Grillo Sky Tg24

Roma – Il ritorno in piazza di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle torna a manifestare contro il lavoro precario e il suo garante torna a mostrarsi in pubblico. Tra le strade di Roma i grillini portan ...ROMA - "Fare riferimento alle Brigate coi passamontagna e le altre frasi della piazza grillina di oggi dimostrano che i Cinque Stelle scherzano col fuoco.