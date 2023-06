Payback | trema la sanità | così lo Stato uccide le imprese

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 17 giugno 2023) “Un meccanismo incostituzionale che genererà conseguenze devastanti per aziende e cittadini”. È questo l’allarme lanciato da Ab medica, società specializzata nell’innovazione sanitaria (in particolare, nella produzione di telemedicina e chirurgia robotica) dinanzi alla situazione esplosiva creata dal cosiddettosanitario, lo strumento usufruibile in relazione alla produzione di dispositivi medici, che restituisce – da parte delle aziende del comparto – un importo pari al 50 per cento delle spese in eccesso effettuate dalle regioni.sanitario La sua origine risale al 2011, quando il governo introdusse un tetto di spesa pubblica in relazione alla costruzione di tali dispositivi. Una disciplina poi revisionata nel 2015, quando Palazzo Chigi specificò che, nel caso in cui le regioni avessero sforato il budget, a rimetterci sarebbero state ...