Paul Pogba | “Sono cresciuto molto negli ultimi mesi | sette mesi sono stati dieci anni”

(Di sabato 17 giugno 2023)ha concesso una lunga e profonda intervista al magazine francese “Views”, in cui il centrocampista della Juventus ha toccato diversi temi dentro e fuori dal campo. In particolare nonmancate le domande riguardo all’ultimo periodo, difficile persia dentro che fuori dal campo: dai numerosi infortuni alla morte dell’agente Mino Raiola, passando per i contrasti familiari che hanno avuto anche ripercussioni giudiziarie. “Glimi hanno fatto crescere, è stato come viverein– afferma– Ho compiuto 30, è nato il mio terzo figlio e mi sento sempre più ...

Commenta per primo E' stata una stagione complicata per. Travagliata e piena di problemi fisici. Chiuso il sipario, il centrocampista francese ha parlato ai microfoni di Views raccontando le difficoltà: ' Gli infortuni arrivati quest'anno sono ...Nel calcio ci sono amicizie inesorabili, che rimangono vive anche a distanza di anni. Quello tra Paulo Dybala eè un legame nato ai tempi della Juve , ma continua a essere forte anche adesso, venendo coltivato soprattutto in questo periodo di vacanze al termine della stagione. I due, infatti, come ...L'attaccante argentino della Roma è volato a Miami negli Stati Uniti, dove ha incontrato, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus. La partenza per le ferie è slittata di una ...

Pogba e la stagione da incubo con la Juve: 'I miei infortuni sono legati a problemi mentali' Calciomercato.com

E' stata una stagione complicata per Paul Pogba. Travagliata e piena di problemi fisici. Chiuso il sipario, il centrocampista francese ha parlato ai microfoni di Views raccontando le difficoltà: "Gli ...Paul Pogba è tornato sugli infortuni accusati durante la stagione del suo ritorno alla Juventus. Così il centrocampista francese ne ha parlato ai microfoni di Views: “Gli infortuni arrivati quest’anno ...