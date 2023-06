leggi anche Dove viaggiare senza passaporto I Paesi più belli (ed economici)di attesa dilatati per i: le città dove prenotare un anno prima In alcune città la condizione di disagio ...Nei mesi scorsi si è parlato molto del caos. Mesi e mesi per avere un appuntamento, in alcuni casi anche un anno di attesa. In alcune città ierano già più lunghi che in altri. Persone che cercavano di ottenere un appuntamento ...Genova . "A Bari, Bologna, Genova , Padova, Torino e Milano non si riesce neanche ad avere l'appuntamento in questura per il rilascio del passaporto . La situazione è peggiorata rispetto alla nostra ...

Passaporti, tempi ancora lunghi ma rilascio più semplice per chi ha figli minori Il Sole 24 ORE

di Federica Gisonna Grazie a un progetto sviluppato dal team di Kiwi Data Science si alleggerisce l’«incubo» di molti bresciani e non solo. Si risolve il problema dell'appuntamento per il passaporto C ...Non cambia nulla, invece, per il rilascio dei passaporti per i figli minori: rimane necessario il consenso di entrambi i genitori ...