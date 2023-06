Palermo | l’autolesionismo diventa una sfida sui social | «Le 12enni si tagliano e poi mandano le foto nei gruppi online»

(Di sabato 17 giugno 2023)torna a preoccupare sui. In questo caso è la procura per i minorenni dia indagare sul fenomeno – self cutting in inglese – che in diversidell’area del capoluogo siciliano avrebbe persuaso almeno una decina di minori, soprattutto ragazzine tra i 12 e i 14 anni a procurarsi tagli profondi sulle braccia e altre parti del corpo. Sono stati genitori e insegnanti, con le loro segnalazioni a portare alla luce il problema. Sui promotori, attualmente ignoti, pende l’ipotesi di reato per istigazione al suicidio. Al momento la procura lavora con le immagini acquisite neie prosegue gli accertamenti avvalendosi anche di diversi telefoni sequestrati, negli stessi giorni in cui l’Italia resta sconvolta dall‘incidente di Casal Polacco in cui un ...

torna a preoccupare sui social. In questo caso è la procura per i minorenni dia indagare sul fenomeno - self cutting in inglese - che in diversi gruppi online dell'area del ......Santi Consolo si è recato in visita all'Ipm Malaspina di. ...dall'elevato numero di eventi critici di, presunti ... e'altro commesso da un minore straniero non accompagnato ai ...torna a preoccupare sui social. In questo caso è la procura per i minorenni dia indagare sul fenomeno - self cutting in inglese - che in diversi gruppi online dell'area del ...