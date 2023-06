Osimhen costa troppo | lo United non farà offerte da 100 milioni per un attaccante The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Manchestercerca un. Ma non punterà a nomi come quello di Victor: il costo èelevato e il club non è disposto a fareda 100per un. Ten Hag chiede maggiore garanzia in attacco: la scorsa stagione la squadra ha segnato 58 gol in Premier League, pochi rispetto alle possibilità create e Ten Hag vuole migliorare. Thededica un pezzo ai nove nel mirino del club. L’obiettivo prioritario sarebbe Harry Kane, che ha segnato 30 gol in Premier da un xG di 21.46, il miglior rapporto del campionato. Ma il Tottenham non è intenzionato a cederlo ad un diretto rivale, anche a costo di perderlo a zero la prossima estate e d’altra parte lonon può permettersi di spendere una ...