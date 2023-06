Orsini e il ricordo di Silvio Berlusconi | Il suo ruolo nella storia non è finito

... la libertà religiosa e di espressione - è proprioa confermarlo in quest'intervista alla ...che quando arrivò il provvedimento in aula facemmo una riunione del gruppo e io pronunciai un ......un certo effetto vedere una caserma della GdF con la bandiera a mezz'asta per ossequiare il... dai dirigenti Gasparri, Mulè, Cattaneo, Barachini,, Martusciello, Fontana, Baldelli, alla ...Questa situazione ibrida, da separati in casa, sta per finireche, mentre scrivevo il mio ... come, che invece pensano il contrario, che il presidente russo non correrebbe il rischio di ...

Orsini e il ricordo di Silvio Berlusconi: "Il suo ruolo nella storia non è ... ilGiornale.it

"La stretta monetaria - con il più ripido e consistente rialzo dei tassi della Bce mai osservato nella sua storia - incide anche sulla dinamica del credito". (ANSA) ...Il professor Giovanni Orsina, autore del libro Il berlusconismo nella storia d'Italia, e il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi.