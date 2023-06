Orsa Jj4 | pronto il trasferimento in una struttura in Romania

Il ' Libearty Sanctuary ' di Zarnesti , in Romania , è "un'ottima struttura", adatta ad ospitare, l'condannata a morte per aver aggredito il giovane Andrea Pap i, e "può servire da modello" per l'oasi - rifugio destinata ad accogliere orsi confidenti e problematici che l'on. Michela ...Il 'Libearty Sanctuary' di Zarnesti, in Romania, è un'ottima struttura, adatta ad ospitare, l'imprigionata al Casteller e condannata a morte per aver aggredito il giovane Andrea Papi, e può servire da modello per l'oasi - rifugio destinata ad accogliere orsi che Michela Vittoria ...... responsabile area animali selvatici della Lav, annunciando che il 19 giugno si terrà una conferenza stampa dove "saranno illustrati alcuni aggiornamenti in merito al trasferimento dell'e ...

Nei giorni scorsi l'accordo tra l'on. Michela Vittoria Brambilla e la responsabile della struttura 'Libearty Sanctuary' di Zarnesti ...Si tratta dell'animale considerato responsabile della morte di Andrea Papi, il ragazzo deceduto, il 5 aprile scorso, nei boschi di Caldes in Val di Sole dopo essere stato aggredito ...