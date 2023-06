Orsa Jj4 potrà vivere in Romania | accordo per il trasferimento al ‘Libearty Sanctuary’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 giugno 2023) Intesa raggiunta tra Leidaa, Oipa ed Enpa. Brambilla: "Tar e Provincia ci lascino il tempo di completare il progetto e di trasferirla nella nuova struttura" Ildi Zarnesti, in, è un’ottima struttura, adatta ad ospitare Jj4, l’imprigionata al Casteller e condannata a morte per aver aggredito il giovane Andrea Papi, e può servire da modello per l’oasi-rifugio destinata ad accogliere orsi che Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’ambiente, propone di costruire in Trentino. “In prospettiva – afferma la deputata – gli orsi del Trentino, anche se confidenti e problematici, dovrebbero restare dove sono nati. Se questo non sarà possibile per Jj4, abbiamo comunque pronta la soluzione di Zarnesti”. La proposta di ...