Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 19 al 25 giugno 2023 | le previsioni per tutti i segni zodiacali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 giugno 2023)Fox, lee la classifica deiper la settimana che va dal 19 al 25. L’estate solo su carta perché le, in realtà, parlano d’altro: temporali, violenti nubifragi. E ombrelloni per ripararsi dalla pioggia, non certo dal sole Ora, però, con l’inizio della nuova settimana la speranza è che si volti pagina e che si inizi a scrivere un nuovo capitolo, magari rilassandosi al mare. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi sette giorni? Ci sarannopiù fortunati di altri in amore o sul lavoro? Qualcuno riceverà una bella proposta? Non ci resta che scoprire tutto con le, sempre puntuali, dell’amato astrologo ...