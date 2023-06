Oriana Marzoli | la lista dei ' comandamenti' a Daniele Dal Moro | «Vangelo secondo Bebè»

Le coppie del Grande Fratello Vip stanno vivendo giorni turbolenti. Dopo l'annuncio della separazione tra Daniele Dal Moro e, che poi si sono riavvicinati poco dopo, è ...Tra loro, Daniele Dal Moro , il quale proprio di recente si è reso protagonista di alcuni commenti a caldo e in diretta sulla fidanzata. Ex del GF Vip tentano la scalata su Twitch ...Daniele Dal Moro esono tornati ufficialmente insieme da alcuni giorni. Dopo la riappacificazione la venezuelana è partita in direzione Supervivientes per restare in Honduras alcuni giorni come 'fantasma ...

L’Estate in rosa - Oriana Marzoli Gazzetta di Parma

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più innamorati. A dimostrarlo è l'ultimo video pubblicato nelle Instagram stories dell'ex gieffino in cui si può ascoltare ...Attarverso una diretta su Twich, Daniele Dal Moro ha rivelato di essere in causa con il programma condotto da Alfonso Signorini ...