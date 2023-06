Ordine Giornalisti Campania | domani si vota al seggio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel ringraziare gli iscritti che numerosissimi hanno partecipato al voto on line, ricordo che domenica prossima, 18 giugno, coloro che non hanno partecipato al voto tramite l’urna digitale, potrannore in presenza.e sezioni disono ubicate alla Mostra d’Oltremare alla quale si accede dall’ingresso di viale Marconi (espressamente dedicato aiche dovranno presentarsi all’entrata con la tessera di iscrizione all’)”. E’ quanto scrive, in una nota, Il commissario straordinario, Gerardo Bombonato. “Ricordo ancora una volta che i colleghi non in regola con le quote potranno comunquere dopo aver regolarizzato la loro posizione amministrativa con gli addetti alla segreteria. Chi ha problematiche relative alla Pec dovrà ...