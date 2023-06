Opel - Silenzio | parla Astra | abbiamo guidato la versione Electric

Leggi su quattroruote

(Di sabato 17 giugno 2023) Concompie un altro passo verso la totale elettrificazione della gamma, la greenovation fissata per il 2028, mentre dovrebbe compiersi entro l'anno prossimo l'obiettivo di avere unaa batterie per ogni modello a listino. Un percorso frutto di una programmazione precisa, che ha portato la Casa di Rüsselsheim a essere ai vertici europei come produttore di veicoli elettrici commerciali già dallo scorso anno. Seguendo la chiara indicazione di Carlo Tavares, ceo di Stlellantis, il gruppo cuiappartiene, di mantenere quell'impronta culturale tedesca che caratterizza da sempre il marchio, guidati dall'ad Florian Huettl gli ingegneri e i designer hanno realizzato un'auto dalle linee moderne ed essenziali, prodotta con materiali di alto livello. Tedesco contemporaneo. La ...