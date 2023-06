Onana e Barella punti fermi dell’Inter! Cessione solo in un caso – SM

Oltre per il sopracitatonel mirino del Chelsea: doppia offerta choc all'InterIl Chelsea ha detto no, per ora, alle cessioni a titolo temporaneo - con contributo al pagamento di parte ...... E mentre tutti si aspettavano potesse esserela carta di scambio, ecco che invece spunta la ... la posizione dell'Inter è chiarissima: dovesse arrivare l'offerta giusta, anchepuò partire ...Tra questi c'è, anche se per il portiere camerunese c'è sempre lo 'spauracchio' Chelsea, senza dimenticare il Manchester United. A proposito di big, come non citare, negli ultimissimi ...

Inter, Barella sul mercato: uno tra lui e Onana può lasciare, nuovo ... Calciomercato.com

L'Inter valuta la cessione di un pezzo da novanta per finanziare il mercato in entrata di quest'estate. Uno tra Onana e Barella potrebbe quindi lasciare il club in questi mesi, ma una parte del ...Ossia vendere. L’indiziato numero uno rimane Onana, tuttavia negli ultimi giorni ha preso quota un nome clamoroso: quello di Nicolò Barella, insieme a Lautaro il ‘simbolo’ della squadra nerazzurra.