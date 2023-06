Oggi il Bari pride | madrina onoraria la trans manganellata da agenti di polizia locale a Milano Venti anni fa la prima edizione

... adal 14 al 16 giugno. FARMACI 'LONG ACTING' E TERAPIE PERSONALIZZATE - I nuovi trattamenti ... 'esiste un ventaglio di terapie antiretrovirali completo, arricchito negli ultimi anni da altre ...Il risultato Annalisa è sicuramente tra le artiste donne dal maggior seguitoin Italia ed è ...10 aprile la cantante è attesa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e poi al Pala Florio di...I dati arrivano dalla XV edizione di Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) che si conclude, e da dove parte l'appello ad approcciare, con formazione e informazione, un ...

Questa mattina la consegna di un riconoscimento a Matteo Laterza ... Comune di Bari

Il 2003 fu il primo anno del Bari pride. Oggi la manifestazione nel capoluogo pugliese per l’orgoglio lgbtqi compie dunque venti anni. Hanno aderito alla manifestazione numerose amministrazioni comuna ...Il park and ride di corso Vittorio Veneto a Bari si ridimensiona per fare spazio al “bosco verticale” progettato dall’archistar Stefano Boeri. In virtù di un accordo ...