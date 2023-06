(Di sabato 17 giugno 2023) C' un dentista al centro del mondo, dal 2016. O forse, o anche, un carpentiere. E' successo infatti che nel 2016 Barackdisse a The Atlantic quale fosse la sua "dottrina", riassunta da lui con ...

...accordi proposti alla Tunisia dall'Europa non sono simili a quelli raggiunti con i libici e che ilha efficacemente riassunto nelle sue parole Quali siano le cose stupide, a differenza di,...Luegovisitó La Habana. El Presidente estadounidense, en encuentros con elFrancisco, le agradeció calurosamente su intervención (una carta de Francisco entregada en privado a la Casa ...Un impero immobiliare Dal 'Caimano' a 'Loro', Berlusconi nel cinema Dalla discesa in campo al governo Meloni, i quasi 30 anni del Cav'abbronzato', Schultz 'kapò', tutti i cult del Cavaliere

Obama, papa Francesco e la strage di Kalamata Globalist.it

C’è un dentista al centro del mondo, dal 2016. O forse, o anche, un carpentiere. E’ successo infatti che nel 2016 Barack Obama disse a The Atlantic quale fosse la sua “dottrina”, riassunta da lui con ...Oggi il naufragio di civiltà, di molte civiltà mediterranee, compresa la nostra, si vede a Kalamata. Non è la prima volta, ma questa volta è agghiacciante, per le complicità ...