Nordio tira dritto sulle intercettazioni | «Una barbarie | spese cifre assurde per risultati minimi» La bordata ai magistrati subito in politica

Leggi su open.online

(Di sabato 17 giugno 2023) Va al contrattacco contro il sindacato deiil ministro della Giustizia Carlo, dopo le polemiche per la mini riforma con cui il governo ha di fatto abolito il reato di abuso d’ufficio e intervenuto poi con una stretta sull’uso e la diffusione delle. Solo un primo passo, spiegaal Taobuk di Taormina che promette: «Noi interverremomolto più radicalmente. Che questa sia unache costa 200 milioni di euro l’anno per raggiungereè sotto gli occhi di tutti». Per il ministro si spende per leuna «cifra colossale, per inchieste che raggiungono, tra l’altro rovinando la vita ...