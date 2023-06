Nordio scontro con l’Anm | “Il nostro interlocutore è il Csm non loro” Sulle intercettazioni | “Vi pare che la mafia parli al telefono?”

(Di sabato 17 giugno 2023) Il ministro: «Quando le indagini sono fatte male compromettono la vita degli individui e addirittura qualcuno viene promosso, o eletto in Parlamento dopo anni di lunghe indagini». Sull’abuso d’ufficio: «Se l’Europa ce lo chiederà lo rimoduleremo»

Il ministro della Giustizia spiega il motivo dell'abrogazione del reato: "Ostruisce le indagini e fa disperdere le energie". La bordata all'Anm: "Interferenze, non è l'interlocutore del governo" ...Dallo scontro al dialogo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio difende la riforma varata dal Governo contro tutti gli attacchi , auspicando però un ...