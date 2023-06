Nordio | Anm ha interferito | interlocutore del governo è Csm - L' abuso d' ufficio è un reato evanescente | complica le cose

...Governo è Csm' Il ministro è anche intervenuto in merito alla polemica con il presidente dell'...ha poi ribadito che 'l'interlocutore istituzionale del governo e della politica non è il ...leggi anche Caso Uss, botta e rispostasu indipendenza magistratura FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Giustizia, ok del Cdm al ddl. Via l'abuso d'...Giustizia: in consiglio dei Ministri il disegno di legge del Ministroche prevede maggiori ... Per l', abrogazione ingiustificabile, è un reato spia per arrivare a reati più gravi. ECONOMIA Le ...

Nordio attacca l'Anm: "Interferenze sulla riforma, il nostro interlocutore è il Csm" La Repubblica

Justice Minister Carlo Nordio on Saturday slammed alleged interference by Italian magistrates union ANM in relation to a new justice reform package that includes reining in prosecutors' powers to appe ...Il ministro della Giustizia spiega il motivo dell'abrogazione del reato: "Ostruisce le indagini e fa disperdere le energie". La bordata all'Anm: "Interferenze, non è l'interlocutore del governo" ...