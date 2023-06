Unapiù sprint di così è difficile da immaginare:, 101 anni, ha festeggiato il compleanno in sidecar . Al motto di 'non è mai troppo tardi per fare ciò che si desidera', l'anziana ha ...Ha festeggiato così, ribattezzata- sprint, il suo super compleanno. Ciò è stato possibile dopo che ad aprile l'anziana ha superato con successo una delicata operazione chirurgica ...Si tuffa nel lago di Lases e non riemerge: Alessandro morto a 31 anni sotto gli occhi del padre, 101 anni, festeggia il compleanno in sidecar dopo un'operazione al cuore: 'Non è mai ...

Nonna Finizia, 101 anni, festeggia il compleanno in sidecar dopo un'operazione al cuore: «Non è mai troppo tardi»

"Non è mai troppo tardi per fare ciò che si desidera". Così, dopo aver spento 101 candeline, ha inforcato gli occhialini di ordinanza e si è goduta il suo bel giro in sidecar per le strade di Empoli.