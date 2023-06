Non ho trovato quello che mi sfondava | Silvia Rocca-choc | dove si spinge

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Molti la ricordano per lo Spicy Tg che andava in onda nel 2003 su Antenna 3: lei,, lo conduceva completamente nuda (fu una sua idea che Vittorio Feltri fece diventare realtà). Altri la ricordano per le ospitate nei programmi tv targati Mediaset e nel reality La Fattoria. Ora vive in Australia, ha famiglie e lavora come dj, ma è tornata a far parlare di sé con l'intervista che ha rilasciato a Mattia Pagliarulo per Dagospia. La sorella della famosa attrice Stefania e dell'immobiliarista Francesca non risparmia nulla a nessuno quando parla della famiglia e della politica . "Non ho santi in paradiso, non ho appoggi politici e non sono raccomandata", diceparagonandosi a chi ha avuto successo senza merito. "Le mie sorelle dicono che sono una cogliona perché non mi prendo cura di loro, ma sanno ...