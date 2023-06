(Di sabato 17 giugno 2023) Hanno passato gli ultimi trent’anni a leccargli i tacchi col rialzo in cambio di lauti stipendi, comprensivi di risarcimento per le facce e le dignità perdute. E ora che la pacchia è finita domandano: “Adesso che faranno e come camperanno gli antiberlusconiani?”. Noi continueremo a fare con onestà e dignità il nostro mestiere di raccontare, denunciare e ricordare. E cominciamo rendendo omaggio ai rari italiani che non hanno piegato la schiena, ma hanno usato la lingua per urlare i misfatti politici, morali e penali del delinquente che sequestrava l’Italia e la sua Costituzione per farsi gli affari suoi. Altro che guadagnarci: i pochissimi politici, magistrati, giornalisti, intellettuali e artisti che hanno osato mettersi di traverso sulla via di Arcore sfidando lo smisurato potere del Caimano hanno pagato prezzi altissimi per difendere i princìpi costituzionali e non voltarsi ...

Noi non dimentichiamo - Domenica 18 giugno lo speciale con il Fatto Quotidiano in edicola Il Fatto Quotidiano

