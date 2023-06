No Tav | mobilitazione in Francia | il corteo verso il confine italiano bloccato dalla polizia in Val Maurienne

(Di sabato 17 giugno 2023) È in corso in valunda parte oppositori alla linea ferroviaria Torino-Lione. I manifestanti sono partiti dal campo base allestito a La Chapelle per dirigersiilcon l’Italia. La manifestazione – a cui partecipano alcuni sindaci del territorio con fascia tricolore – ha incontrato posto di blocco dellalungo la strada che al momento sta impedendo la prosecuzione del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gruppi di attivisti e simpatizzanti Nosono partiti dalla Valle di Susa verso la Francia con l'intenzione di partecipare a una "internazionale e popolare" contro la costruzione della nuova ferrovia Torino - Lione. Il ......il consiglio dei Ministri aveva varato lo stop al progetto dopo una partecipatissima... Lo abbiamo visto già in Val di Susa con la No, dove c'è stata una pressione enorme dal punto di ...Gli ambientalisti dicono sempre no No Ponte sullo Stretto, NoTorino Lione, No autostrada Treviglio Bergamo, No eolico nel Mugello, No termovalorizzatore di ...per delegittimare la, ...

Si prevedono agitazioni in Francia, infatti diversi gruppi di attivisti e simpatizzanti No Tav sono in viaggio per radunarsi contro la Torino-Lione.Nell'area del Comune di Saint Martin d'Arc è vietato portare artifici pirotecnici o infiammabili e capi di abbigliamento o dispositivi di protezione personale diretti a ostacolare in tutto in parte le ...