No Tav | la polizia ferma il corteo dei manifestanti francesi contrari all’alta velocità | sassaiola e lanci di lacrimogeni video

La manifestazione " a cui partecipano alcuni sindaci del territorio con fascia tricolore " ha incontrato posto di blocco dellalungo la strada che sta impedendo la prosecuzione del corteo. ...La manifestazione - a cui partecipano alcuni sindaci del territorio con fascia tricolore - ha incontrato posto di blocco dellalungo la strada che al momento sta impedendo la prosecuzione del ...Secondo quanto si è appreso dal movimento Nola comitiva è composta da sei pullman e almeno una ... Lo ha detto la tv BFM citando fonti della. ( L'ASSALTO DI NOTTE IN VAL DI SUSA - LE ...

No Tav, mobilitazione in Francia: il corteo verso il confine italiano bloccato dalla polizia in Val Maurienne Il Fatto Quotidiano

Brevi tafferugli sono scoppiati questo pomeriggio vicino a Saint Rémy-de-Maurienne, in Savoia, tra forze dell'ordine francesi e manifestanti riuniti per protestare contro il cantiere della Tav Torino- ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...