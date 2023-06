No Tav bloccati al Frejus

(Di sabato 17 giugno 2023) su Tg. La7.it - Partiti dalla Valle di Susa per una "mobilitazione internazionale" gli attivisti italiani del movimento No Tav della Val di Susa, sono stati fermati per sei ore al ...

La7.it - Partiti dalla Valle di Susa per una "mobilitazione internazionale" gli attivisti italiani del movimento Nodella Val di Susa, sono stati fermati per sei ore al valico del Frejus dalla ...... in Savoia, scelta per nuove proteste dei "no" dei due versanti delle Alpi, contro il cantiere ferroviario della linea Torino - Lione. Fra i manifestanti, anche 27 italiani sotto divieto ...approfondimento, la Francia smentisce il rinvio dei lavori sulla Torino - Lione Attivisti Noal traforo del Frejus Circa trecento attivisti e simpatizzanti Nodella Valle di Susa ...

No Tav, scontri in Francia al corteo vietato. Manifestanti italiani bloccati alla frontiera RaiNews

Partiti dalla Valle di Susa per una "mobilitazione internazionale" gli attivisti italiani del movimento No Tav della Val di Susa, sono stati fermati per sei ore al valico del Frejus dalla gendarmeria ...Nonostante il divieto un gruppo di manifestanti è arrivato in Francia anche da oltre confine. Oltre tremila i partecipanti ...