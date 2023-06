Niente Europei per Jacobs | Ceccarelli correrà i 100 metri

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - A seguito dell'assenza di Marcellper motivi fisici, sarà il campione d'Europa dei 60indoor Samuelea rappresentare l'Italia nei 100dei Campionatia squadre che si svolgeranno dal 23 al 25 giugno a Chorzow in Polonia. A darne comunicazione la Fidal nel diramare la formazione che comprende 49 atleti, 25 uomini e 24 donne. Di cosa soffre il campione A Marcell, oro olimpico ed europeo in carica dei 100, dopo la Diamond League di Parigi della scorsa settimana è stata diagnosticata una "condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell'emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme". È un'Italia che punta ad un risultato di ...

L'oro olimpico ed europeo in carica sarà assente per motivi fisici. A Chorzow, in Polonia, sarà il campione d'Europa dei 60 metri indoor a rappresentare l'Italia ...