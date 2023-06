Nessun risarcimento per i sinistri causati da veicolo non identificato

... dalla stessa compagnia aerea come. Lo scorso anno, infatti, aveva aspettato 30 ore ... "In pista non c'èaereo " racconta Colonna " e nessuno sa darci indicazioni sull'orario di ...Estratto dal Fatto Quotidiano FLAVIO BRIATORE SULLO YACHT FORCE BLUE I soldi non sono certo un problema (il Gruppo Majestas di cui è a capo, proprietario dei marchi 'Billionaire', 'Twiga' e 'Crazy ...bisogno di scomodare soccorritori e carabinieri : il 50enne rivela di non avere bisogno di ..."passare sopra" l'accaduto chiedendo alle vittime di consegnargli 50 euro a titolo di "...

Nessun risarcimento a Briatore per la vendita all’asta del suo maxi-yacht Force Blue: anche la… Il Fatto Quotidiano

A meno di 24 ore dalla ritirata da Mosca, Yevgeny Prigozhin sembra scomparso nel nulla, o comunque resta in silenzio. Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri di lasciare la Russia e di.Mercoledì sarà ancora possibile inserirsi nei processi e vedersi risarcire i danni subiti a causa del Terzo Reich. Nei primi mesi del 2022, il Ministero dell’Economia ha rispolverato il vecchio accord ...