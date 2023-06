Nazionale | addio Roberto Mancini | individuato il nuovo CT

La squadra gialloblù del Modena schierava giocatori come ilcileno Jorge Toros, l'argentino Rubens Merighi, i giocatori locali Francesco Aguzzoli (già biancoazzurro) e Giorgio Rognoni, di ...Uno di questi sta per concretizzarsi già in questi giorni, con un calciatore che lascia anticipatamente laper firmare con un nuovo club e dire probabilmentealla Serie A. Palloni ...- Impegnato con la sua, è stato argomento della conferenza stampa di Walid Regragui , ct del Marocco , che lo ha liberato in anticipo dagli impegni con la selezione perché distratto ...

Bonucci-Juve, addio anticipato Spunta una proposta dalla Nazionale 90min IT

I match della Nazionale si intrecciano con il calciomercato: l'annuncio in conferenza stampa sulla firma coglie tutti di sorpresa ...Dopo l’ennesima sconfitta con una big del calcio Mondiale, possibile che ci sia un cambio sulla panchina della Nazionale Italiana Il 2023 della Nazionale, era cominciato con una sconfitta al Maradona ...