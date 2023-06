Naufragio nel Peloponneso | ecco il video che smentisce la ricostruzione della guardia costiera greca | peschereccio fermo | mare calmo

Passano le ore e il mare non restituisce altri corpi dopo i primi 78 riportati mestamente sul molo di Kalamata mercoledì. Ma ila Pylos,sud del Peloponneso, è ormai destinato ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie di migrantiMediterraneo con un bilancio che rischia di registrare "fino a ..."La piu' grande tragediaMediterraneo" - definizione della commissaria Ue Ylva Johansson - non e' frutto del caso ma di ... dopo la strage di Cutro, ha determinato l'ancor piu' drammatico...Il passare dei giorni azzera inesorabilmente le speranze di ritrovare qualcuno in vitadi , a sud del Peloponneso. La conta dei sopravvissuti è inesorabilmente ferma a 104, così come quella dei corpi recuperati: ancora 78. Tra le persone salvate, 71 sono arrivate nella ...

Naufragio nel Peloponneso, ecco il video che smentisce la ricostruzione della guardia costiera greca:... Corriere della Sera

Sono comunque le uniche immagini disponibili prima del naufragio. Poche ore dopo, nel buio, quel peschereccio affonderà e moriranno 600 persone, tra quelle che nelle immagini si vedono assiepate, ma ...Atene, 17 giu. (Adnkronos/Dpa) – Sono andate avanti, senza successo, le operazioni di ricerca e soccorso dopo il naufragio di mercoledì in Grecia. Impegnate nelle operazioni una fregata, tre motovedet ...