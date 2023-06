(Di sabato 17 giugno 2023) Atene, 17 giu. (Adnkronos/Dpa) - Sono andate avanti,successo, le operazioni di ricerca e soccorso dopo ildi mercoledì in. Impegnate nelle operazioni una fregata, tre motovedette e un elicottero, con le attività ostacolate anche da forti venti. Sono praticamente inesistenti le speranze di trovare superstiti. Sul peschereccio c'erano tra i 500 e i 700. Sono state tratte in salvo 104 persone e sono stati recuperati 78 corpivita. Nove superstiti, tutti egiziani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono stati arrestati con l'accusa di traffico di esseri umani, omicidio colposo e di aver costituito un'organizzazione criminale. Uno di loro è ancora in ospedale. Secondo la Ert, si presume facciano parte di un gruppo di trafficanti di esseri umani che negli ultimi mesi ...

... dopo la strage di Cutro, ha determinato l'ancor piu' drammaticodi Pylos. A certificarlo sono i dati sia del Viminale sia di Frontex: in Italia e in Europa, dall'inizio dell'anno, e' boom ...Sono andate avanti, senza successo, le operazioni di ricerca e soccorso dopo ildi mercoledì in Grecia. Impegnate nelle operazioni una fregata, tre motovedette e un ...i 500 e i 700. ...... continuano le ricerche in acque internazionali, a 47 miglia nautiche a sud - ovest dalla greca Pylos, per individuare gli eventuali dispersi a seguito deldel peschereccio di...

Naufragio migranti in Grecia, senza esito ricerche dispersi Adnkronos

'La piu' grande tragedia nel Mediterraneo' - definizione della commissaria Ue Ylva Johansson - non e' frutto del caso ma di un trend in ...È emerso il primo – e forse unico – video del peschereccio di migranti naufragato al largo di Pylos, in Grecia, che ha causato centinaia ...