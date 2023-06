Naufragio in Grecia | uno degli scafisti arrestati confessa

(Di sabato 17 giugno 2023) Sono 79 i corpi recuperati a seguito delin. Le ricerche sono terminate oggi con esito drammatico: nessun sopravvissuto.inuno scafista Sono nove, glidalle autorità greche che pensano possono essere responsabili per la partenza della barca, naufragata tragicamente in. Unoper ilL'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo più di 72 ore, continuano le ricerche in acque internazionali, a 47 miglia nautiche a sud - ovest dalla greca Pylos, per individuare gli eventuali dispersi a seguito deldel peschereccio di migranti provenienti da Tobruk, in Libia. Lo riportano i media greci, tra cui l'emittente pubblica Ert e il media Iefimerida. La tragedia ha causato la morte di almeno 78 ...Attualmente sono impegnate nei soccorsi 6 navi che si trovavano sul luogo del, una motovedetta della Guardia Costiera e un aereo militare C - 130., in mare restano ancora oltre 600 corpi La conta dei sopravvissuti del terribileè ferma a 104, così come quella dei corpi recuperati: ancora 78. 71 sopravvissuti sono arrivati a ...

In tutto il Continente europeo, nessuna calamità e nessun attentato ha provocato numeri di vittime così alti come le tragedie che si sono consumate nel Mediterraneo.