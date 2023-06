Naufragio in Grecia | il video del peschereccio fermo nel mare calmo che contraddice la versione della Guardia costiera

Passano le ore e il mare non restituisce altri corpi dopo i primi 78 riportati mestamente sul molo di Kalamata mercoledì. Ma ila Pylos, nel sud del Peloponneso, è ormai destinato ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo con un bilancio che rischia di registrare "fino a ...Atene, 17 giu. - Sono andate avanti, senza successo, le operazioni di ricerca e soccorso dopo ildi mercoledì in. Impegnate nelle operazioni una fregata, tre motovedette e un elicottero, con le attività ostacolate anche da forti venti. Sono praticamente inesistenti le speranze di ...Dopo più di 72 ore, continuano le ricerche in acque internazionali, a 47 miglia nautiche a sud - ovest dalla greca Pylos, per individuare gli eventuali dispersi a seguito deldel peschereccio di migranti provenienti da Tobruk, in Libia. Lo riportano i media greci, tra cui l'emittente pubblica Ert e il media Iefimerida. La tragedia ha causato la morte di almeno 78 ...

Dal nostro inviato KALAMATA (Grecia) — Un video ripreso da un marinaio della prima ... Sono comunque le uniche immagini disponibili prima del naufragio. Poche ore dopo, nel buio, quel peschereccio ...Spunta un video che sembra smentire la versione delle autorità greche sul naufragio del peschereccio con centinaia di migranti a bordo, avvenuto al largo delle coste della Grecia. Nelle immagini, ...