Naufragio dei migranti in Grecia | cos' è successo davvero | spunta il video | GUARDA

(Di sabato 17 giugno 2023) Crolla la versione della Guardia costiera greca del tragicoche ha provocato la morte di centinaia di. Il peschereccio è colato a picco intorno alle 2 di notte del 14 giugno, a bordo c'erano circa 750 persone. A smentire la versione ufficiale della Guardia costiera èdi venti secondi, girato da un membro della nave commerciale che si è avvicinata al peschereccio deiprima del drammatico. Le immagini sono state diffuse dal sito defenceline.gr e mostrano l'imbarcazione al tramonto: nelsi vede il mare calmo e il peschereccio che non avanza, praticamente fermo in attesa dei soccorsi che però non sono mai arrivati. Immagini che smentiscono totalmente la versione della Guardia costiera greca, secondo cui istavano ...

Così le autorità greche hanno commentato prontamente ildavanti alle coste di Pylos. Questo non risulta dalle testimonianzesopravvissuti né dalle ricostruzioni di Alarmphone che vi era ...... portato armi contro chi li voleva sterminare e così molti di loro sono finiti nelle grinfie... Un consigliere comunale di Kalamata, dove si trovano i pochi sopravvissuti al terribile...Abbonati per leggere anche Leggi anche Ilmigranti in Grecia, Ue: "A Pylos la peggiore strage del Mediterraneo". I greci in piazza: "Verità Grecia, il pugno duro di Mitsotakis che frena ...

C’è un dentista al centro del mondo, dal 2016. O forse, o anche, un carpentiere. E’ successo infatti che nel 2016 Barack Obama disse a The Atlantic quale fosse la sua “dottrina”, riassunta da lui con ...Oggi il naufragio di civiltà, di molte civiltà mediterranee, compresa la nostra, si vede a Kalamata. Non è la prima volta, ma questa volta è agghiacciante, per le complicità ...