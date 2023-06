Nations League | Perisic | la Croazia si merita il primo trofeo

(Di sabato 17 giugno 2023) "Siamo arrivati secondi e terzi, e sono sicuro che troveremo l'energia per arrivare a conquistare ciò che ci manca, un. Ma come avversaria avremo la Spagna, nessuno è un vero favorito contro di ...

Così l'esterno della Croazia Ivan Perisic nella conferenza stampa alla vigilia della finale di, dove spera che l'esperienza della sua squadra possa dare loro un vantaggio. Insieme al ...Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato alla vigilia della sfida dicontro l'Olanda Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato alla vigilia della sfida dicontro l'Olanda. PAROLE - "Gioca Retegui Sì, sicuro domani. Era ...La Croazia di Zlatko Dalic tornerà in campo domani per andare a caccia del primo grande titolo internazionale, la. I croati sfideranno la Spagna a Rotterdam nella finalissima in programma domenica alle ore 20.45. 'Le possibilità sono 50 e 50: è una partita molto importante - ha dichiarato il ct ...

L'Italvolley fa tris alla Nations League, anche le olandesi ko Agenzia ANSA

Anche il cantante Edoardo Bennato si è recato a Montaione da Luciano Spalletti in occasione della festa organizzata dall'ex allenatore azzurro. Ecco lo scatto di "Napoli Magazine". Visualizza ques ..."Siamo arrivati secondi e terzi, e sono sicuro che troveremo l'energia per arrivare a conquistare cio' che ci manca, un trofeo. Ma come avversaria ...