Nations League | Italia sfida Olanda per il terzo posto oggi ore 15 | Rai1 Croazia e Spagna si giocano il primo stasera | 20 | 45

(Di sabato 17 giugno 2023) Non conta per il, ma l'vuole comunque chiudere la stagione con una vittoria. A Enschede (, ore 15,), gli Azzurri affrontano l'(o Paesi Bassi) padroni di casa nella finale per ildella: obiettivo podio.

L'Italia di Mancini si prepara alla finale per il terzo e quarto posto di. La semifinale con la Spagna ha lasciato tanti dubbi e altrettanta insofferenza ma gli azzurri tornano in campo, contro l'Olanda , per ritrovarsi e 'tornare a divertirsi'. Il commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman a Sky ha parlato alla vigilia della partita dicontro l'Italia: "Ci aspettiamo un'Italia forte, nonostante entrambe non giocheremo la finale. Questo ci rende tristi, ma domani affronteremo un'altra partita. Vogliamo vincere e siamo ..."

Mancini torna al 4-3-3 con Retegui e Raspadori. E punge Donnarumma e Acerbi La Gazzetta dello Sport

Non conta per il primo posto, ma l’Italia vuole comunque chiudere la stagione con una vittoria. A Enschede (oggi, ore 15, Rai1), gli Azzurri affrontano l’Olanda (o Paesi Bassi) padroni ...Il ct dell’Italia nega di essere scoraggiato: «Ero solo dispiaciuto, volevo vincere la Nations League. Il progetto giovani è già partito, ».