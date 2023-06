Nations League di Volley | l’Italia vince con l’Olanda | conquistate le Finals

(Di sabato 17 giugno 2023) Hong Kong – Ad Hokg Kong l’Italdonne delcala uno splendido tris. E’ in corso la seconda fase dellae le Azzurre vincono una strepitosa partita con. Il risultato finale è di 3 a 2 ((22-25; 25-22; 25-21; 18-25; 19-17). E’ il terzo successo di fila in competizione nella Pool 3 e di grande importanza per la classifica del torneo. Grazie alla vittoriarientra nella corsa alle. Domani ci sarà l’ultimo match in Cina.giocherà con le padrone di casa proprio della Cina. Il fischio d’inizio è alle ore 14,30 italiane. Di seguito il racconto della gara e le interviste ai protagonisti (feder.it) Il sestetto azzurro iniziale è composto da Bosio in palleggio, Nwakalor opposto, Omoruyi e Sylla ...

Missione compiuta e un passo avanti verso la qualificazione alle Finals della. Le ragazze dell'Italvolley calano il tris e, dopo Bulgaria e Repubblica Dominicana, battono 3 - 2 l'Olanda nella Pool 3 in corso ad Hong Kong. Partita non semplice per le azzurre di ...

La prima settimana di Volleyball Nations League femminile aveva dipinto un quadro piuttosto complesso per l'Italia. Tre sconfitte nelle prime quattro partite, la sola vittoria contro la Thailandia rag ...Missione compiuta e un passo avanti verso la qualificazione alle Finals della Nations League. Le ragazze dell'Italvolley calano il tris e, dopo Bulgaria e Repubblica Dominicana, battono 3-2 l'Olanda n ...