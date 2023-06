Nations League | De La Fuente Spagna e Croazia migliori d' Europa

Arriva la terza vittoria nella seconda settimana diper l'Italia femminile con un tie break durissimo per le ragazze di Mazzanti che si sono fatte rimontare dopo essere andate in vantaggio 2 - 1. Un successo fondamentale per sperare di ...Terza vittoria in altrettanti incontri per l'Italvolley femminile nella pool 2 di Volley. Le campionesse d'Europa battono l'Olanda al tie - break con i parziali di 22 - 25, 25 - 22, 25 - 20, 18 - 25. 19 - 17. Si tratta del quarto successo nella competizione che riporta le ...Nella partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball(VNL) femminile 2023 , l' Italia centra un'incredibile vittoria contro l' Olanda . All'Hong Kong Coliseum di Hong Kong, le azzurre di coach Mazzanti s'impongono con il punteggio di 3 - ...

Nations League, Mancini: 'Questo non è il nostro calcio' Agenzia ANSA

Ci sarà una new entry nell'albo d'oro della Nations League dopo la finale in programma domani sera, domenica 18 giugno, a Rotterdam (Paesi Bassi). Né Croazia né Spagna, infatti, hanno mai alzato il tr ...'Rodri e Modric due fuoriclasse, ma il nostro secondo me è il numero 1', dice il ct iberico ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - 'Ogni Nazionale ha ...