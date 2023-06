Nations League 2023 | De La Fuente | “Se Spagna e Croazia sono in finale è perché sono le migliori d’Europa”

(Di sabato 17 giugno 2023) Luis De La, ct della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delladi Uefacontro la: “Se siamo qui èabbiamo dimostrato di essere le nazionali più forti. Anche lacome noi ha grande qualità, ma daremo il massimo per dimostrare di essere superiori. Ci aspetta una gara difficile contro un’avversaria forte che rispettiamo. Dovremo però pensare a noi, consapevoli che ci sarà da soffrire. Giocare unaè un privilegio e vogliamo vincere per regalare una gioia ai nostri tifosi“. “Abbiamo analizzato la partita contro l’Italia, in cui gli azzurri ci hanno fatto male con i loro punti di forza, specialmente con i lanci alle ...

Arriva la terza vittoria nella seconda settimana diper l'Italia femminile con un tie break durissimo per le ragazze di Mazzanti che si sono fatte rimontare dopo essere andate in vantaggio 2 - 1. Un successo fondamentale per sperare di ...Terza vittoria in altrettanti incontri per l'Italvolley femminile nella pool 2 di Volley. Le campionesse d'Europa battono l'Olanda al tie - break con i parziali di 22 - 25, 25 - 22, 25 - 20, 18 - 25. 19 - 17. Si tratta del quarto successo nella competizione che riporta le ...Nella partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball(VNL) femminile 2023 , l' Italia centra un'incredibile vittoria contro l' Olanda . All'Hong Kong Coliseum di Hong Kong, le azzurre di coach Mazzanti s'impongono con il punteggio di 3 - ...

Nations League, Mancini: 'Questo non è il nostro calcio' Agenzia ANSA

Terza vittoria consecutiva dell'Italia nella Pool 3 della Nations League, in corso ad Hong Kong. Dopo il successo all'esordio con la Bulgaria e quello sulla Repubblica Dominicana, la squadra del ct Da ...Hong Kong, 17 giu. -(Adnkronos) – Terza vittoria in altrettanti incontri per l’Italvolley femminile nella pool 2 di Volley Nations League, in corso a Hong Kong. Le campionesse d’Europa battono ...