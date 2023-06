Napoli | tutti gli eroi dello scudetto | la stagione di Olivera

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 17 giugno 2023) Arrivato ufficialmente il 26 maggio 2022 dal Getafe, come sostituto del difensore algerino Faouzi Ghoulam, MathiasMiramontes, nato a Montevideo il 31 ottobre 1997, è costato aldel presidente Aurelio De Laurentiis, circa 10 milioni più bonus. Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, in Uruguay, ha esordito come professionista all’età di 19 anni nella vittoria esterna contro il River Plate. Terzino sinistro dotato di buon fisico, 185 cm di altezza, che può all’occorrenza giocare anche esterno di centrocampo, l’uruguaiano è dotato di velocità e resistenza con caratteristiche prevalentemente offensive.ha scelto di indossare la maglia azzurra numero 17, debuttando con ilil 15 agosto 2022, nella prima giornata di campionato, subentrando al titolare Mario Rui, negli ultimi minuti del ...