Napoli | ressa al Vecchio Pellegrini | poliziotti aggrediti

(Di sabato 17 giugno 2023) Ieri sera gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura die del Commissariato Montecalvario sono intervenuti nell’ospedaleper la segnalazione di unaal pronto soccorso. I, giunti sul posto, sono stati avvicinati da numerose persone; una di queste ha colpito con dei pugni il cofano anteriore dell’auto di servizio, minacciando gli agenti, ma è stata bloccata. Poco dopo, anche il padre di quest’ultima ha inveito contro i, rifiutandosi di fornire le proprie generalità fino a quando è stato bloccato. I due, un 53enne e un 31enne con precedenti di polizia, sono stati denunciati per minacce e violenza a pubblico ufficiale; inoltre, il 31enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, mentre il padre anche per rifiuto ...

Ressa in ospedale a Napoli, aggrediti agenti di Polizia - Campania Agenzia ANSA

Momenti di confusione nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli nella serata di ieri. Una vera e propria ressa provocata dal decesso di una persona. Sul posto si sono recati gli agenti dell'ufficio P ...Ieri sera gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e del Commissariato Montecalvario sono intervenuti nell'ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di ...