Napoli | Perillo su Rudi Garcia | “Le sue idee di gioco sono simili a quelle di Spalletti”

Antonello, collega del TGR Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio account Twitter: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Antonello, giornalista Rai , scrive su Facebook un post legato al nome di Zinedine Zidane in ottica: "Zinedine Zidane è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto tre Champions ......Antonello, vice direttore TGR Rai: "Il casting di De Laurentiis è bello ampio, non si limiterà solo a qualche nome. Non credo sarà Sousa l'allenatore più congeniale a questo, per ...

Perillo: 'Garcia ottima scelta, per il Napoli una sola probabile e dolorosa cessione' AreaNapoli.it

Calciomercato Serie A, il Napoli è tra le squadre che stanno meglio a livello finanziario con Milan, Atalanta e Fiorentina.Antonello Perillo, giornalista RAI, ha analizzato la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina al francese Rudi Garcia.