Napoli | Lozano e Zielinski dalla panchina regolano l’Empoli | 12° successo in campionato per la banda Spalletti

(Di sabato 17 giugno 2023) In seguito al non sempliceper 2-1 ottenuto in quel del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, grazie al 6° gol consecutivo realizzato dal centravanti nigeriano Victor Osimhen, e alla rete del n° 7 azzurro Eljif Elmas dopo l’iniziale vantaggio nerazzurro siglato da Ademola Lookman, ad aprire le danze della 14ª giornata di Serie sarà proprio ildi Luciano, sempre più leader della classifica del. Gli azzurri infatti sono attesi dal non semplice incrocio in quel del Diego Armando Maradona, contro l’ostico Empoli capitanato da Paolo Zanetti, a sua volta reduce dall’importantissimoper 1-0 conseguito contro il Sassuolo nell’ultimo turno di, match deciso dal giovanissimo Tommaso Baldanzi, ormai divenuto uno delle pedine fondamentali ...

Mercato, le ultime di Sky Se l'eredità di risultati regala a Rudi Garcia uno scudetto sul ... Piotr Zielinski invece ha il contratto in scadenza nel 2024 come Hirving, quindi ...Se dovessero andar via giocatori come Zielinski esono metabolizzati e ilsi muoverà per sostituirli al meglio. Osimhen sarebbe difficile da sostituire per le sue caratteristiche. ...Un colpo al momento impossibile per le note strategie economiche del, ma con Aurelio De Laurentiis mai dire mai. Più facile che il rinforzo arriverà sulla destra in caso di partenza di. ...

Dall'Inghilterra: 'Aston Villa su Lozano'. Il Napoli fissa il prezzo AreaNapoli.it

Il francese ripescherà l’assetto utilizzato con la Roma. Firma biennale con opzione per 3.1 milioni a stagione ...Da ieri, Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo un approfondito casting, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto l’ex tecnico della Roma, reduce dall’esperienza in Arab ...