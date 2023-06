Napoli | lo staff di Garcia | tra new entry e conferme

(Di sabato 17 giugno 2023) Come è ormai risaputo, il nuovo allenatore dele che ha preso lo scettro lasciato in eredità da Luciano Spalletti, è Rudi, anche lui ex allenatore della Roma ma che in carriera ha allenato anche l’Olympique Lione e l’Olympique Marsiglia in Francia. Nel corso delle ultime ore sarebbero uscite delle novità importanti riguardo lotecnico del neo allenatore, tradel gruppo precedente e new, match analyst e vice allenatore: lodiSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,avrebbe deciso di portare aalcuni uomini di fiducia per il suotecnico. Parliamo di Stephane Jobard, suo vice allenatore sia al Marsiglia che ...

Ansa LOSaranno almeno due le figure dellotecnico che Garcia porterà con sé. Si tratta ... con cui aveva lavorato a Roma e che Spalletti ha voluto a, dove peraltro ha ancora un anno ...La terza final six per Waterpolo Ability In questi giorni asi giocano la loro terza final ... non trovando stanze in zona per atleti e, si è deciso di organizzarla a Genova: "Non ci ...Ma quali potrebbero essere i membri dellodi Rudi Garcia altecnico Rudi Garcia alCome già raccontato l'altroieri , ai tempi della Roma Rudi Garcia ha avuto, come, ...

Dal mercato allo staff: prende forma il Napoli di Garcia La Gazzetta dello Sport

Dopo l'arrivo dell'allenatore francese in casa Napoli, si sta formando lo staff che collaborerà con Garcia. Pochi nuovi innesti nel gruppo, ma tante conferme dal gruppo che era già presente in azzurro ...De Laurentiis e l'allenatore francese sono concordi nel trattenere i migliori, oltre ad alcuni collaboratori di Spalletti: i campioni d'Italia ripartono da solide basi ...