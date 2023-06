Napoli-Lazio | occhi su 3 gioiellini dell'Empoli

(Di sabato 17 giugno 2023) L'mette le mani sul portiere del Bari, Elia Caprile (Nazionale Under 21) per il dopo Vicario, cercato da Inter e Fiorentina. A centrocampo...

Nel dettaglio Luca Percassi, ad dell'Atalanta, Angelo Cappellini, legale dell'Inter, Claudio Lotito, patron della, Aurelio De Laurentiis, presidente dele Stefano Campoccia, vice - ...Ma sui social anche lamanda gli auguri all'attaccante biancoceleste che quest'anno ha ...sono molto legati e che è una sorta di via di mezzo per i parenti della coppia che arrivano da(...Continua Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Frosinone Genoa Inter JuventusLecce Milan MonzaRoma Salernitana Sassuolo Torino Udinese Verona 17 giugno - 11:37

Il retroscena: nuovi contatti tra Zielinski e la Lazio. Le mosse del Napoli Alfredo Pedullà

Tutto come da previsione. Le buste aperte ieri nel corso della Lega Serie A in merito all'assegnazione dei diritti tv del massimo campionato italiano per i prossimi anni non hanno portato a nulla. O m ...Sale la tensione in casa Lazio tra Sarri e Lotito: il tecnico e il presidente divisi da 45 milioni di motivi. Il pensiero stupendo che stava serpeggiando nella mente di Maurizio Sarri al termine del c ...