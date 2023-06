Napoli | Gollini si prepara all’addio? Le indiscrezioni sul sostituto

Prestiti: addio Ndombele,vorrebbe restare Non ci sono margini per la riconferma di Ndombele : "ha un'opzione di riscatto fissata a 30 milioni, tuttavia il suo apporto è non ......posizione ancora da definire è quella di Pierluigi. Il portiere ha fatto bene quando è stato chiamato in causa e sarebbe felice di restare anche come secondo alle spalle di Meret. Il...Il club di De Laurentiis valuta se trattenerlo's Nigerian forward Victor Osimhen (L) and's Italian goalkeeper Pierluigireact at the end of the Italian Serie A football match ...

Tanguy Ndombele, Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszynski sono in prestito al Napoli. La Gazzetta dello Sport ha parlato del loro futuro.Relax in vacanza ad Ischia con gli amici per il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini. Ecco una foto di gruppo da lui pubblicata su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un po ...