Napoli | Garcia torna in Serie A | si rinnova la rivalità con la Juventus

(Di sabato 17 giugno 2023) Spiazzando tutti attraverso con un post su Twitter Aurelio De Laurentiis ha annunciato Rudicome nuovo allenatore del. L’allenatore era svincolato dopo l’esonero con l’Al-Naasr a causa dei suoi rapporti non idilliaci con Cristiano Ronaldo e, dopo diversi contatti con il numero uno azzurro, ha accettato la missione di ricondurre i campani alla conquista dello scudetto. Quella di Rudinon sarà la prima esperienza inA data l’esperienza dell’allenatore francese con la Roma dal 2013 al 2016. Nella sua prima avventura italiana l’allenatore ex Marsiglia è sempre stato impegnato nella lotta scudetto contro lache alla fine l’ha sempre spuntata. Il grande merito diè però quello di aver sempre combattuto contro una squadra nettamente più pronta a ...

I giovani al centro del villaggio. L'erede di Zielinski " in attesa del rinnovo o dell'addio del polacco, questo o il prossimo anno " il nuovodi Rudilo trova sul cammino portoghese verso Santiago di Compostela, a O Porriño. Lì dove è nato il 21enne nazionale spagnolo Gabri Veiga , centrocampista centrale e trequartista ...Quando verrà presentato Rudi, nuovo allenatore delA dare una risposta è stata proprio la società, che tramite i propri canali ufficiali ha fornito tutte le informazioni in merito alla presentazione del tecnico ...... non ha chiesto di blindare Kim offrendo contro - proposte indecenti ed ha accettato la linea di mercato della società Rudi. Il nuovo allenatore del, che trascorrerà il weekend a Roma ...

L'ex direttore sportivo della Roma ha parlato del tecnico francese e ha pienamente promosso la scelta di Aurelio De Laurentiis.Walter Sabatini, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino parlando di Rudi Garcia al Napoli: "Sono felice per lui. Si merita una piazza importante come Napoli. Sa cosa signi ...