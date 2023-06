Napoli | Garcia e quell’eredità lasciata da Spalletti

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 17 giugno 2023) Soltanto un uomo di grandissima personalità come Rudipoteva accettare il testimone lasciato da Lucianoche in due anni ha costruito un progetto e un percorso per una squadra ammirata in tutta Europa e oltre. Le immagini di unacolorata d’azzurro sono arrivate in ogni angolo dell’universo e ogni allenatore avrà desiderato essere il protagonista di quella festa senza confini. Ma ora inizia un nuovo capitolo con un allenatore che tirerà un sospiro di sollievo quando inizierà a conoscere tutto il mondo azzurro che Aurelio De Laurentiis ha costruito nei suoi 19 anni. Aurelio De Laurentiis Perl’ultima esperienza all’Al-Nassr vissuta in una polveriera dove il divo Ronaldo aveva potere assoluto, è ormai alle spalle e oggipotrà rappresentare il suo rilancio nel ...