(Di sabato 17 giugno 2023) Stanotte i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha occultato qualcosa nei pantaloni per poi allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo. Ilo hanno raggiunto etrovandolo in possesso di unaBeretta calibro 7,65 con 8 cartucce e con matricola abrasa. Unnapoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...Le vicende dei detenuti e del personale di un immaginario istituto penitenziario minorile di,... sullaNina con un incredibile talento per il fumetto, che affronta le prime volte della sua ...I due, un 19enne di Latina ed unnapoletano, sono stati arrestati per sequestro di persona, rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il 19enne è stato denunciato per ...A vincere la prima edizione fu Nadav Guedj , allora, che non solo riportò Israele in finale, ...si è esibita alla cerimonia conclusiva della Serie A 2022 - 2023 in onore alla vittoria del

Napoli, 16enne con pistola in piazza Mercato: bloccato dai poliziotti ... Il Denaro

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con 8 cartucce ...Sogno rimandato. Sulla linea del traguardo sfuma la promozione in A1 per capitan Chiara Foresta e compagne. Cosenza-Gls Napoli Lions 11-8 (parziali di 5-3, 2-1, 2-2, 2-2) è il verdetto di ...