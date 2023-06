Myrta Merlino lascia La7 | il futuro della giornalista è a Mediaset

Leggi su panorama

(Di sabato 17 giugno 2023) L'addio di Fazio e Littizzetto alla Rai, Giletti verso la Rai dopo che Cairo gli ha chiuso Non è l'arena, l'Annunziata che sbatte la porta e se ne va dalla Tv di Stato, le suggestioni su Porro in Rai, il ritorno di Insegno, ildi Gramellini eD'Urso, le indiscrezioni sul riapprodoBalivo a Rai1, Bonolis che annuncia il ritiro dalla tv (tra due anni). Un tele-mercato così frizzante non si vedeva da anni, diciamolo, e le prossime settimane si annunciano bollenti sul fronte dei palinsesti 2023/2024 che verranno presentati tra fine giugno e metà luglio. Nella lunga lista dei "chi entra e chi esce" del borsinotv ce n'è per tutti i gusti e nelle ultime ore si è aggiunto anche il nome di: a sorpresa - ma non troppo - laha ...